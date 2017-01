Phoenix 15:45 bis 16:30 Dokumentation Trolle, Fjorde und ein Postschiff Auf zu den Lofoten D 2006 Live TV Merken Die Schiffe der Hurtigruten sind Legende. Sie fahren bis ans Ende der Welt. Jeden Tag sind sie unterwegs und verbinden die kleinen und großen Orte an der nicht enden wollenden Küste Norwegens bis weit jenseits des Polarkreises. Der Film begleitet eine Tour der "MS Finnmarken" und besucht an Land Fischer, Extremsportler, Ölarbeiter, Künstler und deutsche Auswanderer. Das Team trifft Menschen, die von der Landschaft mit ihrer endlosen Wildheit genauso geprägt sind wie von dem früheren Fischreichtum und dem heutigen Ölboom Norwegens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Trolle, Fjorde und ein Postschiff