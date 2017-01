Phoenix 09:15 bis 10:30 Magazin Thema Neue Weltordnung? D 2017 Live TV Merken Brexit, Trump, der Aufstieg von Populisten in Europa, der russische Weltmachtanspruch - vieles ist in Bewegung, aber noch niemand weiß, wohin genau. Ordnet sich die Welt neu? Wie sieht die neue Weltordnung dann aus, in welche Richtung wird es gehen? Mit diesen und anderen Fragen beschäftigt sich phoenix in der Sendung "Neue Weltordnung?". Mit Beiträgen zur Identitätssuche in Zeiten des Populismus, zu Donald Trump und den Populisten in Europa wird das Thema vertieft. Zu Gast bei Moderator Klaus Weidmann ist der Kölner Politikwissenschaftler Prof. Thomas Jäger. In Google-Kalender eintragen Moderation: Klaus Weidmann Gäste: Gäste: Prof. Thomas Jäger (Politikwissenschaftler) Originaltitel: Thema

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 260 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:56 bis 15:13

Seit 114 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:55

Seit 55 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 50 Min.