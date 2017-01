Disney Channel 22:00 bis 23:35 Drama Alle lieben Jake USA 2012 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die alleinerziehende Mutter Megan zieht zusammen mit ihr zehnjährigen Tochter Caitlin in eine neue Stadt. Da sich das kleine Mädchen in der neuen Umgebung nur mit dem Nachbarshund anfreundet, entschließt sich Megan für Caitlin einen Hund aus dem Tierheim zu holen. Doch das bereut sie bald, denn dort schließt ihre Tochter einen riesigen, verwahrlosten Hund namens Jake ins Herz. Dank Jake herrscht in Megans wunderschönem neuen Haus bald ein heilloses Durcheinander. Als sie überlegt Jake wieder zurück zu bringen, taucht der attraktive Ben auf und behauptet, dass Jake sein Hund sei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Candace Cameron Bure (Megan) Victor Webster (Ben) Katie L. Hawkins (Caitlin) Jamison Jones (Ryles) Kali Rocha (Gail) Sheila Shaw (Ann) Laura Ann Kesling (Anna) Originaltitel: Puppy Love Regie: Harvey Frost Drehbuch: Peter Hunziker, Cynthia Riddle Kamera: Maximo Munzi Musik: Lawrence Shragge