Disney Channel 20:15 bis 22:00 Komödie Camp Rock USA 2008

Für Mitchie wird ein Traum war. Ihre Mutter übernimmt den Sommer über das Catering im Camp Rock und Mitchie darf mit. Der ganze Sommer soll sich ausschließlich um Musik drehen. Doch so einfach ist das gar nicht. Denn Mitchie lässt sich erstmal von der reichen und scheinbar bei allen beliebten Tess blenden. Um "dabei" zu sein verleugnet Mitchie ihre Herkunft und verstrickt sich in einem Lügengeflecht. Shane Gray, Popstar auf Abwegen muss seine Strafe als Gastlehrer in Camp Rock absitzen. Er ist auf der Suche nach einem fremden Mädchen, dass er zufällig im Camp singen gehört hat. Er freundet sich mit Mitchie an, doch als ihre Lügen auffliegen, wendet er sich enttäuscht von ihr ab. Nur Caitlyn hält irgendwie zu ihr. Als Tess die beiden beschuldigt ihr Armband gestohlen zu haben, werden sie von Campleiter Brown bis zum Final Jam vo allen Aktivitäten ausgeschlossen. Schließlich dürfen Caitlyn und Mitchie doch auf die Bühne. Da erkennt Shane, dass er die ganze Zeit nach Mitchie gesucht hat.

Schauspieler: Demi Lovato (Mitchie Torres) Joe Jonas (Shane Gray) Meaghan Martin (Tess Tyler) Maria Canals-Barrera (Connie Torres) Alyson Stoner (Caitlyn Geller) Julie Brown (Dee La Duke) Daniel Fathers (Brown Cesario) Originaltitel: Camp Rock Regie: Matthew Diamond Drehbuch: Karin Gist, Regina Hicks, Julie Brown, Paul Brown Kamera: Dean Gundey Musik: David Kitay