Disney Channel 18:40 bis 18:55 Trickserie We Bare Bears - Bären wie wir Wir und unser Zuhause USA 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken Als die Stadt versucht, einen Funkmast auf die Höhle zu bauen, in der die Bären wohnen, müssen die sich etwas einfallen lassen. Sie wollen beweisen, dass sie das Recht haben, dort zu leben, um so zu verhindern, dass ihr Zuhause zerstört wird. Dabei erfahren wir, wie die Bären überhaupt zu ihrer Höhle kamen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: We Bare Bears Regie: Manny Hernandez Altersempfehlung: ab 6