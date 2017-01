Disney Channel 17:15 bis 17:45 Trickserie Disneys Kim Possible Billig währt am längsten USA 2001 Stereo 16:9 HDTV Merken In den Everglades wird Kims 'Club Banana'-Hose von einem Alligator zerfetzt. Sie kauft bei dem Billigladen Smarty Mart eine Hose, die zwar genau wie ihre alte aussieht, aber es steht nicht "Club Banana" drauf. Ron ist ein Fan von Smarty Mart, und als sie einem dusseligen Schurken das Handwerk legen wollen, stellt Ron begeistert fest, dass dieser bei Smarty Mart arbeitet und seine Erpresserbotschaften direkt aus einer der Filialen sendet. Sie stellen den Schurken und kurzfristig denkt Ron sogar, dass Kim von ihrem Label-Tick runtergekommen ist - da hat er sich aber getäuscht. In den Everglades wird Kims 'Club Banana'-Hose von einem Alligator zerfetzt. Sie kauft bei dem Billigladen Smarty Mart eine Hose, die zwar genau wie ihre alte aussieht, aber es steht nicht "Club Banana" drauf. Ron ist ein Fan von Smarty Mart, und als sie einem dusseligen Schurken das Handwerk legen wollen, stellt Ron begeistert fest, dass dieser bei Smarty Mart arbeitet und seine Erpresserbotschaften direkt aus einer der Filialen sendet. Sie stellen den Schurken und kurzfristig denkt Ron sogar, dass Kim von ihrem Label-Tick runtergekommen ist - da hat er sich aber getäuscht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kim Possible Regie: Chris Bailey Drehbuch: Mark McCorkle, Bob Schooley, Patricia Carr, Lara Olsen Musik: Adam Berry Altersempfehlung: ab 6