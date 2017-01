Disney Channel 08:10 bis 08:30 Trickserie Phineas und Ferb Durch Raum und Zeit / Das Wohnwagenrestaurant USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Candace liegt mit einem gebrochenen Bein im Bett, während die Jungs einen stratospherischen Ionisator bauen. Da sie nicht widerstehen kann, die Jungs auffliegen zu lassen, muss sie kreativ sein, um Moms Aufmerksamkeit zu erhaschen. Dr. Doofenschmirtz ist bereit, seinen Hühnersuppen-inator zu aktivieren, und nur Perry kann ihn aufhalten. (b) Die Flynn Fletchers kommen von einem Wohnmobil-Ausflug zurück und Phineas und Ferb beschließen, ein Diner auf dem Dach des Wohnwagens zu bauen. (a) Candace liegt mit einem gebrochenen Bein im Bett, während die Jungs einen stratospherischen Ionisator bauen. Da sie nicht widerstehen kann, die Jungs auffliegen zu lassen, muss sie kreativ sein, um Moms Aufmerksamkeit zu erhaschen. Dr. Doofenschmirtz ist bereit, seinen Hühnersuppen-inator zu aktivieren, und nur Perry kann ihn aufhalten. (b) Die Flynn Fletchers kommen von einem Wohnmobil-Ausflug zurück und Phineas und Ferb beschließen, ein Diner auf dem Dach des Wohnwagens zu bauen. Währenddessen muss Perry Doofenschmirtz aufhalten, der versucht, hochexplosives Material in die Tri State Area zu schmuggeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire, Jay Lender, Robert F. Hughes Drehbuch: Jim Bernstein, Kaz, Jeff 'Swampy' Marsh, Martin Olson, Joe Orrantia, Scott D. Peterson, Dan Povenmir

