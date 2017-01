Disney Channel 06:25 bis 06:50 Trickserie Sofia die Erste Folge: 19 Prinzessin Schmetterling USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Dieses Jahr sollen alle Schüler ihre Kostüme für den Kostümwettbewerb selbst gestalten. Als Amber kein schöneres Kostüm gelingt als Sofia, bittet sie Cedric, für sie das schönste Kostüm des Balls zu zaubern. Aber Cedric plant eine Intrige: Er zaubert wirkliche Flügel an Ambers Schmetterlingskostüm und sagt ihr, dass er die Flügel erst entfernen wird, wenn Amber ihm Sofias' Amulett beschafft. Am Ende arbeiten Amber und Sofia zusammen, um Cedrics Plan zu durchkreuzen - und Amber lernt ihre Schwester schätzen, anstatt mit ihr zu konkurrieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sofia the First Regie: Jamie Mitchell, Sam Riegel, Larry Leichliter Drehbuch: Erica Rothschild Musik: John Kavanaugh

