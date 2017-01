FOX 02:20 bis 02:40 Comedyserie How I Met Your Mother Old King Clancy USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Ted erzählt seinen Kindern, wie er ihre Mutter kennengelernt hat. Die Geschichte beginnt 2005, als Ted miterlebt, wie sein bester Freund Marshall seiner Freundin Lily einen Heiratsantrag macht. Das weckt in Ted den Wunsch, auch seine Seelenverwandte zu finden - sehr zum Missfallen seines Freundes Barney. Bald darauf lernt Ted die Reporterin Robin kennen und glaubt sich am Ziel seiner Träume. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Bryan Callen (Bilson) Darlena Tejeiro (Louisa) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Jamie Rhonheimer Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart