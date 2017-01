FOX 23:05 bis 23:50 Krimiserie Navy CIS: L.A. Ein letzter Test USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein Spezialist für Raketenantriebe wird in einer Testkammer grausam ermordet. Hetty vermutet, dass die Tat mit der streng geheimen Satellitentechnologie in Zusammenhang steht, an der das Opfer gearbeitet hat. Eric Beale, der als High-Tech-Experte für gewöhnlich in der Zentrale arbeitet, ist der ideale Mann, um die technisch äußerst versierten Täter zu enttarnen. Doch dazu muss Eric zum ersten Mal in seiner Agenten-Laufbahn undercover agieren... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta"Hetty" Lange) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Dennis Smith Drehbuch: Roger Director Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson