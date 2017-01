FOX 18:40 bis 19:25 Krimiserie Navy CIS Mark 15 USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Tonys Vater kommt nach Washington - stilvoll im Privatjet seines alten Freundes Jonathan Royce. Ebenso an Bord: Woody Iverson. Der nimmt sich mit Tonys Vater ein Taxi. Kurz darauf wird Iverson tot in einem Müllcontainer gefunden. Er wollte seinen guten Bekannten Admiral Chase besuchen, um ihm etwas zu zeigen. Wie Gibbs und sein Team herausfinden, handelt es sich dabei um eine wertvolle Plakette von einem Nuklear-Sprengkopf aus einem vor 50 Jahren abgestürzten Kriegsflugzeug. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Timothy McGee) Robert Wagner (Anthony "Tony" DiNozzo Senior) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Arvin Brown Drehbuch: Frank Cardea, George Schenck Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk