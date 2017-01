FOX 14:00 bis 14:50 Serien The Listener - Hellhörig Die Operation CDN 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Nachdem er einen Verdächtigen erschossen hat, leidet Toby unter einem posttraumatischen Stresssyndrom. Außerdem wird wegen des Vorfalles intern gegen ihn ermittelt. Als wenn das noch nicht genug wäre, hat Toby im Krankenhaus auch noch eine äußerst beunruhigende Vision von einem bevorstehenden Attentat. Anscheinend plant jemand, einen französischen Politiker zu ermorden, der gerade das Land besucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Craig Olejnik (Toby Logan) Ennis Esmer (Osman Bey) Lisa Marcos (Charlie Marks) Anthony Lemke (Det. Sgt. Brian Becker) Colm Feore (Ray Mercer) Mylene Robic (Dr. Olivia Fawcett) Lauren Lee Smith (Michelle McCluskey) Originaltitel: The Listener Regie: Brad Walsh Drehbuch: Sam Egan, Peter Mohan Musik: Tom Third, Philip J Bennett