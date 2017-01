FOX 12:10 bis 13:05 Abenteuerserie Da Vinci's Demons Folge: 19 Die große Schlacht USA, GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Truppen des Osmanischen Reiches tauchen vor der süditalienischen Küste auf und belagern die Hafenstadt Otranto. Angesichts der Bedrohung bricht für Leonardo eine Welt zusammen, als seine Versuche, Otranto gegen die Invasoren zu verteidigen, erfolglos bleiben. In der Zwischenzeit muss sich Lucrezia ihrer Vergangenheit stellen, und Riarios Rückkehr in den Vatikan wird von einem mysteriösen Mord überschattet. Schließlich taucht ein bekanntes Gesicht in Rom auf - und sucht Vergeltung... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Riley (Leonardo Da Vinci) Gavin Lee Lewis (Ottoman Trooper) Akin Gazi (Bayezid) Stewart Scudamore (Gedik) Grahame Fox (Captain Barbarigo) Ben Greaves-Neal (Adin) Siegfrid Calizo (Transvestite) Originaltitel: Da Vinci's Demons Regie: Peter Hoar Drehbuch: David S. Goyer Kamera: Owen McPolin