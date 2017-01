ZDF 02:15 bis 03:40 Krimi Nordlicht - Mörder ohne Reue Machtspiele DK 2011 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Wieder da 20 40 60 80 100 Merken Das Skelett einer jungen Frau wird auf einer Waldlichtung nördlich von Kopenhagen gefunden. Für die ehrgeizige und selbstbewusste Katrine Ries Jensen ist es der erste eigene Fall. Mit 27 Jahren wurde sie gerade zur stellvertretenden Leiterin der Mordkommission ernannt. Als ihr Kollege Molbeck einen in der Nähe stehenden Wohnwagen inspiziert, springt ihm ein bewaffneter Mann entgegen. Katrine reagiert und zückt ebenfalls ihre Waffe. Der im Wohnwagen untergeschlüpfte und gerade aus dem Gefängnis entlassene Drogendealer wird dabei nur leicht verletzt, aber Katrine wird der Fall von ihrem Chef Magnus Bisgaard sogleich wieder entzogen. Das will sich Katrine nicht einfach gefallen lassen und recherchiert neben der Arbeit weiter. Dabei stößt sie im Archiv auf einen Artikel des Kriminalpsychologen Thomas Schaeffer. Sie besucht ihn an der Universität und bittet ihn um Hilfe. Bald werden weitere Leichen gefunden, und Katrine und Thomas machen sich gemeinsam auf die Jagd nach dem Serienkiller. Sie müssen unkonventionelle Methoden anwenden, und es gelingt Katrine, Thomas zu überreden, wieder für die Polizei zu arbeiten. Nach einer Fehleinschätzung in seiner Polizei-Vergangenheit wollte er das eigentlich nie wieder tun. Die größte Herausforderung ist es, hinter dem Killer die persönliche Logik eines gestörten Menschen zu erkennen und ihn so zu überführen. Dabei gerät Katrine selbst in den Fokus des Killers und wird von ihm als nächstes Opfer ausgewählt. Sechs Folgen "Nordlicht - Mörder ohne Reue" werden donnerstags wiederholt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laura Bach (Katrine Ries Jensen) Jakob Cedergren (Thomas Schaeffer) Lars Mikkelsen (Magnus Bisgaard) Frederik Meldal Nørgaard (Stig Molbeck) Carsten Bjørnlund (Adam Krogh) Lærke Winther (Mia Vogelsang) Iben Dorner (Benedicte Schaeffer) Originaltitel: Den som dræber Regie: Birger Larsen Drehbuch: Rikke De Fine Licht, Siv Rajendram Eliassen Kamera: Eric Kress Musik: Frans Bak Altersempfehlung: ab 16