ZDF 23:00 bis 01:00 Krimi James Bond 007 - Moonraker - Streng geheim F, GB 1979 Nach Ian Fleming Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine Boeing 747 befindet sich auf dem Flug nach London. Auf ihrem Rücken sitzt die US-Raumfähre Moonraker. Sie wird ihr Ziel nie erreichen. Beim Absturz des Flugzeugs verschwindet die Raumfähre spurlos. Zweifel an einem Sabotageakt sind ausgeschlossen. James Bond (Roger Moore), Agent 007, tritt in Aktion. Mit einer Privatmaschine wird er aus Afrika zurückgeholt, und schon erfolgt der erste Anschlag auf sein Leben. Nur ein Wunder rettet ihn. Bald stösst James Bond auf den Multimillionär und Superbösewicht Hugo Drax (Michel Lonsdale), der Unheimliches im Schilde führt. Er bildet für die Nasa nicht nur Astronauten aus, sondern hegt auch den mörderischen Plan, von seiner Weltraumstation aus die gesamte Menschheit auszurotten. Dort, wahrhaft in schwindelnder Höhe, will der Erzhalunke mit Musterexemplaren des Homo sapiens Übermenschen züchten. Doch den schändlichen Plan macht James Bond mithilfe der schönen CIA-Agentin Holly Goodhead (Lois Chiles) zunichte. Mit dem gleichnamigen Roman von Ian Fleming hat der Film "Moonraker" nicht allzu viel zu tun. Dafür ist der Stil der bondigen Kinofantasie, der die späteren Filme auszeichnet, bereits voll ausgereift. Die Handlung ist spannend, voller Aktion und Schaureiz, die Dialoge sind witzig, die Ironie ist entwaffnend. Die Tricks - von der venezianischen Gondel, die sich in ein Luftkissen-Schnellboot verwandelt, bis zur Flucht mit dem Flugdrachen - haben so viel Witz und Biss wie die berühmt gewordene Figur von "Jaws", dem Riesen mit Stahlgebiss. Souverän bewegt sich der elegante Mister Bond, den Roger Moore als erfolgreicher Nachfolger des robusteren Sean Connery verkörpert, zwischen den Guten, Bösen und Schönen durch die grosse weite Welt. Mädchen mit verführerischer Figur bevölkern die Szene. Die Schauplätze sind exotisch. Das Schloss Vaux-le-Vicomte, ein Klein-Versailles aus dem 17. Jahrhundert, dient dem Schurken Drax als Unterschlupf. Venedig mit seinen Kanälen und Brücken spielt den Hintergrund für eine atemraubende Verfolgungsjagd. In Rio de Janeiro geht - rund um den bekannten Zuckerhut - der Bösewicht "Jaws" um. Er sorgt für Bonds Absturz aus der Seilbahn in die Tiefe. Im Weltraum eskaliert das Geschehen vollends zur Science-Fiction-Fantasie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roger Moore (James Bond) Lois Chiles (Holly Goodhead) Michael Lonsdale (Hugo Drax) Richard Kiel (Beißer) Desmond Llewelyn ("Q") Bernard Lee ("M") Corinne Cléry (Corinne Dufour) Originaltitel: Moonraker Regie: Lewis Gilbert Drehbuch: Christopher Wood Kamera: Jean Tournier Musik: John Barry Altersempfehlung: ab 12