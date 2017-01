ZDF 09:05 bis 10:30 Magazin Volle Kanne - Service täglich Vorschnelle Antibiotika-Gabe - Sinnlose Therapien vermeiden / Gnocchi Caprese - Rezept von Armin Roßmeier / Mini-Pflanzen zum Sammeln - Tipps von Elmar Mai / Anders wohnen - Ann-Kathrin Otto auf Hausbesuch / "Volle Kanne"-Netzschau - Trends aus dem Netz gefischt D 2017 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Vorschnelle Antibiotika-Gabe Sinnlose Therapien vermeiden Gnocchi Caprese Rezept von Armin Roßmeier Mini-Pflanzen zum Sammeln Tipps von Elmar Mai Anders wohnen Ann-Kathrin Otto auf Hausbesuch "Volle Kanne"-Netzschau Trends aus dem Netz gefischt Gast: Maria Höfl-Riesch Ski-Legende Dreifache Olympiasiegerin, Slalom-Weltmeisterin, Gewinnerin des Gesamt-Weltcups: Maria Höfl-Riesch ist eine der ganz Großen im deutschen Skisport. Ihre aktive Karriere hat die gebürtige Garmisch-Partenkirchenerin mit nur 29 Jahren beendet. Alpin-Skifans können sie aber weiterhin im TV sehen: als Expertin in der ARD. Natürlich ist auch körperliche Fitness weiterhin ein wichtiges Thema in ihrem Alltag. Tipps für mehr Kraft und Ausdauer gibt sie jetzt in dem Buch "Maria macht dich fit". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nadine Krüger Gäste: Gäste: Maria Höfl-Riesch (Ski-Legende) Originaltitel: Volle Kanne - Service täglich

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 259 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:56 bis 15:13

Seit 113 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:55

Seit 54 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 49 Min.