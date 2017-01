ZDFinfo 12:15 bis 13:05 Dokumentation Die Entstehung der Erde Loch Ness GB 2009 Stereo 16:9 Live TV Merken Schottland, einst Teil Amerikas und von Dinosauriern besiedelt. Dann spaltet sich das Land ab und wandert durch das Meer. Dabei könnte es einige seiner Bewohner mitgenommen haben. Und das sagenumwobene Monster, das auf dem Grund des Sees hausen soll, könnte als letzter Abkömmling der Dinosaurier überlebt haben. So die Theorien. Fest steht, die spannende Geschichte des Sees reicht bis zu drei Milliarden Jahre zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: How the Earth was made