ZDFinfo 06:25 bis 07:10 Dokumentation Die Entstehung der Erde Amerikas Eiszeit GB 2009 Stereo 16:9 Live TV Merken Seit der Entstehung der Erde gab es auf unserem Planeten bereits unzählige Eiszeiten. Doch warum kommt es immer wieder zu diesen Kälteperioden? Wann ist die nächste Eiszeit zu erwarten? Ein Auslöser der Eiszeiten ist die sich in ständigem Wandel befindende Umlaufbahn der Erde. Natürliche Abweichungen könnten ausreichen, um zusammen mit einer leichten Verschiebung der Rotationsachse innerhalb der nächsten tausend Jahre eine neue Eiszeit einzuläuten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: How the Earth was made

