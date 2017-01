SWR 03:45 bis 06:05 Magazin Genial einfach - Die besten Alltagstipps D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Mancher ärgert sich, wenn er vom Tetrapack Milch eingießt und mehr daneben als in die Tasse geht? Oder wenn man mal schnell ein neu erstandenes Bild aufhängen will, das nachher ziemlich windschief im Zimmer hängt. Im Internet gibt es zu allen großen und kleinen Alltagsproblemchen den ultimativen Tipp. Aber halten die Ratschläge auch was sie versprechen? Ist ein T-Shirt wirklich 'bügelglatt', wenn man es in die feuchte Dusche hängt? Bleibt man wirklich tränenfrei, wenn man Zwiebeln im direkten Kerzenschein schneidet? Zwei Mainzer Studenten-WG-Bewohner haben viele Internetratschläge ausprobiert. Und Bernhard Finkbeiner von der Internetplattform 'Frag Mutti', hat sich von Passanten in Bad Kreuznach zeigen lassen, wie sie Paprika schneiden und lernt, wie es vielleicht einfacher und schneller geht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Genial einfach - Die besten Alltagstipps