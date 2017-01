SWR 17:05 bis 18:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Tagesgespräch: Was meinen Sie? / Gute Reise: Winterparadies Schweden / Tagesthema: Medizin - Erkältungskrankheiten / Staunen im Südwesten: LiveU Eisskulpturen Mainz / Abenteuer Haushalt: Genießen - Müsliriegel selber machen / Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! / Daheim im Südwesten: damals und heute - Katrin und das Biogas D 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken Tagesgespräch - Was meinen Sie? Zuschauermeinungen zu aktuellen Themen werden live am Telefon abgefragt Gute Reise: Winterparadies Schweden Schwedische Winter sind lang und dunkel, heißt es. Aber die Schweden machen das Beste daraus. Sie lieben den Winter und sind Meister darin, die Freuden, die die kalte Jahreszeit bietet, auch zu nutzen. Und am liebsten sind sie draußen. Wir sind im Norden Schwedens in der Region Luleå. Hier findet man immer im Winter Schnee und Eis, Sportbegeisterte und die wunderbare Landschaft in den Wäldern und an den Seen. Tagesthema: Medizin: Erkältungskrankheiten Mit Dr. Ingo Wiedenlübbert, Facharzt für Allgemeinmedizin und Naturheilkunde Vom Männerschnupfen bis zur Grippe. Viren und Bakterien fallen jetzt wieder vermehrt über unsere Schleimhäute her. So belästigen sie uns mit einem dröhnenden Kopf, laufender Nasen, stechenden Ohren und kratzenden Hals. Die Folge: Schmerzen, Fieber, Schüttelfrost. Dr. Ingo Wiedenlübbert, Allgemeinmediziner und Arzt für Naturheilverfahren beantwortet heute alle Fragen zum Thema Erkältung. Die Tel.Nr. um Fragen zu stellen lautet: 0180-229-1545 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Staunen im Südwesten: LiveU Eisskulpturen Mainz Marius berichtet von der Eisskultpuren-Ausstellung in Mainz, die noch bis 15. Januar zu sehen ist. Aus 40 Tonnen Eis und Schnee haben Künstler dort fast 60 Figuren erschaffen mit Kettensäfe, Meißel, Schleifmaschine und Bügeleisen. Inhaltlich geht es um weihnachtliche Motive, aber auch um den Mainzer Dom und die Fastnacht. Abenteuer Haushalt: Genießen: Müsliriegel selber machen Mit Christina Speißer-Eberhardinger, Patissière aus Ebersbach Den Energieschub für Zwischendurch liefern die süßen Müsliriegel von Pâtissiere Christina Speißer-Eberhardinger. Die selbstgemachten Powerriegel sind gesund, entlasten den Geldbeutel, sparen unterwegs Zeit, sorgen für genussvolle Pausen und schmecken zudem viel besser als gekaufte! Mit diesen Rezepten wird jeder Energietank wieder aufgefüllt. Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Daheim im Südwesten - damals und heute Katrin und das Biogas Mit Katrin Pütz, Unternehmerin aus dem Westerwald Katrin Pütz aus dem Westerwald stellt in Äthiopien Biogas-Rucksäcke her. Damit können die Einheimischen Biogas zum Kochen nach Hause transportieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jens Hübschen Gäste: Gäste: Dr. Ingo Wiedenlübbert (Facharzt für Allgemeinmedizin und Naturheilkunde), Christina Speißer-Eberhardinger (Patissière aus Ebersbach), Katrin Pütz (Unternehmerin aus dem Westerwald) Originaltitel: Kaffee oder Tee