Dr. Steffen Kappelmann ist der einzige Tierarzt in Deutschland, der mit dem Tragschrauber zum Einsatz fliegt: Im staugeplagten Großraum Stuttgart ist der Landtierarzt so schneller bei seinen Patienten. Tierärztin Anna Hein öffnet und desinfiziert im Zoo Karlsruhe einen Abszess der 61-jährigen Elefantenkuh Rani. Eine Erkrankung, die nur langsam abheilt - die Ärztin setzt bei ihrer schwergewichtigen Patientin auf Kooperation. Kleintierarzt Dr. Uwe Wagner aus Reutlingen bekommt Ronja vorgestellt. Die Katze hat große Schmerzen beim Wasserlassen. Der Veterinär versucht per Röntgenaufnahme herauszufinden, wie er Ronja helfen kann.