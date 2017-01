SWR 12:45 bis 14:15 Reportage Alte Gärten auf dem Land D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Alles ist grün und strahlt: Es ist Sommer. Ein Stückchen von ihm holt man sich möglichst nah ans Haus, in die Gärten im Südwesten. Heute genießen die meisten Menschen im Südwesten die Zeit in ihren Gärten, entspannen bei der Gartenarbeit, machen ihn zu ihrem Hobby und erholen sich im Grün um sich herum. Früher allerdings bedeutete der Garten viel mehr für die Familien: Er versorgte oft die ganze Verwandtschaft und brachte sie mit über den Winter. Für die Kinder war das kein Zuckerschlecken. Sie mussten beim Rübenhacken, beim Kartoffelnsammeln und beim Obstpflücken helfen. Menschen von der Eifel bis zum Bodensee erinnern sich an die vergangenen Zeiten. Außerdem zeigt "Alte Gärten auf dem Land" wie es war, wenn der Garten größer war, eine Gärtnerei vielleicht oder ein Park oder wenn er zu einem Kloster gehörte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alte Gärten auf dem Land