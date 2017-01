SWR 07:30 bis 09:00 Drama Die Flucht D 2007 Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Auf ihre Rückkehr reagiert der Vater zunächst sehr verhalten. Auch um zu beweisen, dass sie eine gute Tochter ist, übernimmt Lena in den Kriegswirren die Verantwortung für das Mahlenbergsche Gut und lässt sich auf die Gepflogenheiten des Adels ein. Heinrichs Bruder hingegen, Ferdinand von Gernstorff (Max von Thun), gerade als Soldat von der Ostfront zurückgekehrt, kann die ideologische Blindheit der deutschen Bevölkerung nicht mehr ertragen - traumatisiert durch die Gräueltaten der Wehrmacht, ist er der Einzige, der die Dinge beim Namen nennt, sehr zum Unmut seines linientreuen Bruders und des autoritären Vaters Rüdiger (Hanns Zischler). Lena, die selbstbewusst gegen absurde Befehle des Militärs vorgeht und sich für die Rechte der Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter einsetzt, gelingt es wenig später, ihre Tochter aus der Kinderlandverschickung zurückzuholen. Sie willigt schließlich ein, Heinrich nun doch zu heiraten, dann aber verhindert Ferdinands Selbstmord zunächst die Hochzeit. Unterdessen rückt die Front immer näher. Der Krieg ist für Deutschland so gut wie verloren. Wie die meisten Menschen in ihrer Umgebung verdrängt Lena zunächst die Wahrheit. Nur ein Mann auf ihrem Hof macht sie immer wieder auf die nahende Katastrophe aufmerksam: François Beauvais (Jean-Yves Berteloot), ein französischer Kriegsgefangener. Zwischen ihm und Lena entwickelt sich eine ebenso zaghafte wie unmögliche emotionale Verbindung. Im Januar 1945 schließlich bleibt den Menschen in Ostpreußen keine andere Wahl: Sie müssen vor der nahenden Front flüchten. Graf von Mahlenberg bleibt auf dem Gut zurück und überträgt seiner Tochter die Verantwortung für das Überleben ihrer Schutzbefohlenen. Obwohl die Wehrmacht jeden Fluchtversuch mit dem Tod bestraft, bricht Lena mit dem Mahlenbergschen Treck im tiefsten Winter Richtung Westen auf - in eine ungewisse Zukunft. Mit dem großen TV-Zweiteiler "Die Flucht" hat Grimme-Preisträger Kai Wessel ein aufwühlendes Historiendrama inszeniert. Nach einem Drehbuch der preisgekrönten Autorin und Produzentin Gabriela Sperl erzählt der Film von einem dunklen, selten thematisierten Kapitel deutscher Kriegsgeschichte. In den Hauptrollen beeindrucken Maria Furtwängler, Hanns Zischler und Jean-Yves Berteloot. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maria Furtwängler (Lena von Mahlenberg) Jean-Yves Berteloot (François Beauvais) Tonio Arango (Heinrich von Gernstorff) Jürgen Hentsch (Berthold von Mahlenberg) Gabriela Maria Schmeide (Babette) Hanns Zischler (Rüdiger von Gernstorff) Angela Winkler (Sophie von Gernstorff) Originaltitel: Die Flucht Regie: Kai Wessel Drehbuch: Gabriela Sperl Kamera: Holly Fink Musik: EnJott Schneider Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 168 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 168 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 168 Min. Guten Morgen Deutschland

Magazin

RTL 06:00 bis 08:30

Seit 138 Min.