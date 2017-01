Sky Cinema +1 07:00 bis 08:45 Thriller The Perfect Guy USA 2015 Nach einer Vorlage von Alan B. McElroy 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Um ihre gescheiterte Beziehung zu ihrem Freund (Morris Chestnut) zu überwinden, stürzt sich die erfolgreiche Lobbyistin Leah (Sanaa Lathan) in eine heiße Affäre mit dem mysteriösen Carter (Michael Ealy). Alles scheint perfekt, bis Leah die gewalttätige Seite ihres Lovers entdeckt. Verzweifelt versucht sie, sich aus vor dessen immer brutaleren Übergriffen zu schützen. Die Lage gerät außer Kontrolle, als Leahs Ex sich mit ihr versöhnen möchte ... - Im Bann eines Stalkers: raffinierter Beziehungs-Thriller, der konsequent die Spannungsschraube anzieht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sanaa Lathan (Leah) Michael Ealy (Carter) Morris Chestnut (Dave) Charles S. Dutton (Roger) Tess Harper (Mrs. McCarthy) Kathryn Morris (Karen) Holt McCallany (Detective Hansen) Originaltitel: The Perfect Guy Regie: David M. Rosenthal Drehbuch: Tyger Williams Kamera: Peter Simonite Musik: Atli Örvarsson, Dave Fleming Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 169 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 169 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 169 Min. Guten Morgen Deutschland

Magazin

RTL 06:00 bis 08:30

Seit 139 Min.