Motorvision.TV 21:45 bis 22:15 Magazin Dream Cars Englische Cabrios D 2015 Stereo 16:9 Merken Ob Jaguar F-Type, Aston Martin Vanquish Volante oder Bentley Continental, englische Cabrios sind elegant und exklusiv und, sie machen Spaß. Englische Cabrios genießen auf der ganzen Welt Kultstatus, denn schließlich wurde der Spaß an offenen und schnellen Zweisitzern in England erfunden. Englische Roadster bieten mehr Sportsgeist als alle anderen, ausgestattet mit Power, Luxus und Eleganz sind sie die faszinierendsten Cabrios von allen. Rolls Royce Phantom Drophead, Jaguar F-Type oder Aston Martin Vanquish Volante, Dream Cars präsentiert die atemberaubendsten englischen Cabrios aller Zeiten. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: John Belushi ("Joliet" Jake Blues) Dan Aykroyd (Elwood Blues) Cab Calloway (Curtis) Ray Charles (Ray) Aretha Franklin (Mrs. Murphy) Originaltitel: Dream Cars Regie: John Landis