Motorvision.TV 15:35 bis 16:05 Magazin 4x4 - Das Allrad Magazin Luxus-Allradler D 2014 Stereo 16:9 Merken 570 PS, von 0 auf 100 in unter 4 Sekunden, und ein Preis von 180.000 Euro. Der Porsche Panamera Turbo S ist ein Allradfahrzeug der Superlative. Wer nicht ganz so viel Geld übrig hat, aber dennoch einen gewissen Luxus haben möchte, wird beim japanischen Hersteller Infiniti fündig. Der QX 70 ist ein Crossover mit mutigem Design und Sportwagen-Genen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 4x4 - Das Allrad-Magazin