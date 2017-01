Motorvision.TV 14:10 bis 14:35 Magazin Perfect Ride Drehmoment D 2012 Stereo 16:9 Merken Heute in Perfect Ride: Tuner oder Tradition? Mehr Leistung, perfektere Abstimmung, schneller, höher, weiter -Tuning bewirkt Wunder! Rennfahrer Dennis Rostek treibt es an die Spitze: Mit dem Mathilda Racing Scirocco GT-R1 auf der Nordschleife. Topspeed 300! Und eine Tuner-GP der besonderen Art: Schafft es Dennis in einem Race gegen Mathilda Racing Gründer höchstpersönlich die 300er Marke zu knacken? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Perfect Ride