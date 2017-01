Motorvision.TV 12:45 bis 13:10 Magazin Classic Ride Der letzte DKW D 2014 Stereo 16:9 Merken Im Frühjahr 1964 erscheint der DKW F12 Roadster auf dem Markt. Das schmucke Cabrio ist das letzte Fahrzeug einer bedeutenden Ahnenreihe - der letzte DKW. Denn die Weichen für den traditionsreichen Hersteller sind gestellt. Die Marke wird nicht weiter existieren. In Zukunft stellen die Neckarsulmer nur noch Audi-Automobile mit Viertakt-Motoren her. Die Fahrt im F12 Roadster bietet die seltene Gelegenheit, die von Fans so geschätzte Zweitakt-Fahne offen zu genießen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Classic Ride