Motorvision.TV 05:10 bis 05:40 Motorsport High Octane Supercross at Bike Week Daytona USA 2010 Stereo 16:9 Diese Woche sind wir in Daytona Beach in Florida untwegs, wo mit der Bike Week die lauteste und durchgedrehteste Party der Welt stattfindet. Ein Highlight der zehn Tage langen Bike Week ist die neunte Runde der Supercross-Saison, bei der die besten Fahrer des Planeten die Chance erhalten, auf dem legendären Daytona International Speedway volles Rohr zu geben. Hier wird sich zeigen, wer die Punkte, die Einstellung und das Glück hat, den Supercross-Titel 2002 zu ergattern. Originaltitel: High Octane