RTL Crime 04:55 bis 05:45 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Spiel mit dem Feuer D 2015 Stereo 16:9 Merken 20. Staffel, Folge 2: Bei einer Verfolgungsjagd gerät Semir in eine Flammenhölle auf dem Gelände einer Gasabfüllstation. Im letzten Moment rettet ihn der Feuerwehrmann Tommy Gernhard vor einer gewaltigen Explosion. Der attraktive Truppführer ist der neue Freund von Susanne, die ein Kind von ihm erwartet. Als Alex und Semir wenig später einen Kunsthehler ermordet auffinden, ist es derselbe Tommy, der vom Tatort flieht. Er schwört Susanne, nicht der Mörder zu sein und bittet sie um Hilfe, den wahren Täter zu finden. Doch Tommy ist längst nicht so unschuldig, wie er vorgibt. Alex und Semir vertuschen Susannes Einsatz für ihren Freund, geraten dadurch aber selbst ins Visier von Oberstaatsanwalt Sander. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) Vinzenz Kiefer (Alex Brandt) Katja Woywood (Kim Krüger) Gottfried Vollmer (Dieter Bonrath) Katrin Heß (Jenny Dorn) Daniela Wutte (Susanne König) Niels Robert Kurvin (Hartmund Freund) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Nico Zavelberg Drehbuch: Andreas Brune, Sven Frauenhoff, Ingo Regenbogen Musik: Jaro Messerschmidt, Nik Reich Altersempfehlung: ab 12