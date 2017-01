RTL Crime 21:45 bis 22:35 Actionserie Transporter - Die Serie Eine neue Mission! CDN, F, USA, D 2012 16:9 Dolby Digital Merken 1. Staffel, Folge 1: In der Action-Serie "Transporter" werden die Abenteuer des professionellen Transporters Frank Martin verfolgt - einem schweigsamen Ex-Elitesoldat mit klaren Prinzipien. Seine Aufgabe: Besonders heikle Fracht sicher ans Ziel bringen. Dabei begleiten ihn stets seine drei selbst auferlegten Regeln: 1. Ändere niemals eine Vereinbarung. 2. Nenne niemals Namen. 3. Öffne niemals ein Paket. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Vance (Frank Martin) Francois Berléand (Inspector Tarconi) Laura de Carteret (Ali) Andrea Osvárt (Carla) Delphine Chanéac (Juliette Dubois) Charly Hübner (Dieter Hausmann) Uwe Ochsenknecht (Frieder Trumpf) Originaltitel: The Transporter Regie: Stephen Williams Drehbuch: Alexander Rümelin, Joseph Mallozzi, Paul Mullie Musik: Nathaniel Méchaly Altersempfehlung: ab 16