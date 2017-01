RTL Crime 18:45 bis 19:30 Krimiserie CSI: Den Tätern auf der Spur Im Blut vereint CDN, USA 2000 Stereo 16:9 Merken Im Haus der Familie Collins bietet sich der Spurensicherung ein Bild des Grauens. Vater, Mutter und die beiden Söhne wurden mit einem Messer regelrecht abgeschlachtet. Nur die beiden Töchter, die 17-jährige Tina und die vierjährige Brenda, haben das Massaker überlebt. Gil ruft sein komplettes Team für den Fall zusammen. Die Presse hat herausgefunden, dass am Tatort mit Blut gemalte Zeichen an den Wänden waren. Ein Fall von Ritualmord? Tina sagt aus, sie habe Geräusche gehört und sich mit ihrer Schwester versteckt. Doch das passt nicht zu den Spuren am Tatort. Die führen zu ihrem Freund Jesse, der gesteht, dass er unter Tinas Einfluss ihre Familie ermordet hat. Gil will den Fall nicht zu den Akten legen, denn noch immer fehlt das Motiv für die grausame Tat. Der blutverschmierte Anhänger des Vaters bringt ihn auf die richtige Spur und zu einer schlimmen Wahrheit... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Petersen (Gil Grissom) Paul Guilfoyle (Captain Jim Brass) Gary Dourdan (Warrick Brown) George Eads (Nick Stokes) Marg Helgenberger (Catherine Willows) Eric Szmanda (Greg Sanders) Allison Lange (Tina Collins) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Kenneth Fink Drehbuch: Tish McCarthy Kamera: Jonathan West Musik: John Keane Altersempfehlung: ab 12