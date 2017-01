Heimatkanal 04:50 bis 06:25 Komödie Der Hofrat Geiger A 1947 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Wien 1947: Hofrat Geiger lebt seit seiner Zwangspensionierung allein und zurückgezogen. Sein Freund Lechner macht sich Sorgen und bringt ihm als "Beschäftigungstherapie" unerledigte Fälle. Geiger macht sich an die Arbeit und hält plötzlich zu seinem großen Erstaunen den Antrag seiner Jugendliebe in den Händen. Damen sei zum Taschentuch geraten angesichts dieser schönen Liebesgeschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Hörbiger (Hofrat Geiger) Hans Moser (Ferdinand Lechner) Maria Andergast (Marianne Mühlhuber) Waltraut Haas (Mariandl) Hermann Erhardt (Mathias Pfüller) Joseph Egger (Der alte Windischgruber) Louis Soldan (Hans) Originaltitel: Der Hofrat Geiger Regie: Hans Wolff Drehbuch: Martin Costa, Hans Wolff Kamera: Rudolf Icsey, Ladislaus Szemte Musik: Hans Lang Altersempfehlung: ab 16