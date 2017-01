Heimatkanal 03:20 bis 04:50 Komödie Drei Mann in einem Boot D, A 1961 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Auf der Flucht vor Berufsstress, Familienturbulenzen und Liebes-Komplikationen erleben drei Freunde auf einem Motorboot zwischen Bodensee und Holland Tage des ungezwungenen Vergnügens. Doch leider ist der Spaß nicht von langer Dauer und nimmt ein jähes Ende, als sie in Amsterdam von ihren "besseren Hälften" wieder "eingefangen" werden. Harry (Hans-Joachim Kulenkampff) und Jérome (Walter Giller), auch Jo genannt, zwei lebenslustige Werbefachleute, machen gemeinsam mit Hund "Sputnik" Urlaub am Bodensee. Besonders Harry ist erholungsbedürftig, denn er möchte der reichen Witwe Fee von Wendorf (Ida Boros) zumindest zeitweise gerne entgehen. Als Fee dennoch am Urlaubsort der Männer erscheint, beschließen die beiden, auf einem Boot zu fliehen. Zu ihnen stößt als Dritter im Bunde der Kunsthändler Georg Nolte (Heinz Erhardt). Elf Monate im Jahr führt er ein harmonisches Familienleben, die verbleibenden vier Wochen jedoch will er sich ganz in Ruhe dem Angelsport widmen. Er weiß allerdings nicht, dass ausgerechnet seine Tochter Grit (Ina Duscha) das Mädchen ist, mit dem Jo gerade einige Verabredungen hatte. Wie Piraten stechen die drei Bootsbesitzer "in See". Doch auch ihre zurückgebliebenen Frauen bleiben nicht untätig. Begleitet von Frau Nolte (Loni Heuser) und Grit, nimmt Fee in einem gemieteten Schnellboot die Verfolgung der "Flüchtlinge" auf. Diese verlassen daraufhin den Bodensee und fahren rheinabwärts. Unterwegs fischen sie ein junges Mädchen, die hübsche Betje Ackerboom (Susanne Cramer), aus den Fluten des Rheins. Sowohl Harry als auch Jo interessieren sich spontan für den ungewöhnlichen Fang. In Amsterdam soll Betje bei ihrem Großvater, Kapitän Ackerboom (Josef Sieber), abgeliefert werden. Als es soweit ist, stehen dort auch drei bereits bekannte Damen, um die Ausreißer in Empfang zu nehmen. Ein glückliches Ende der Reise für alle. Ein populärer Roman von Jerome K. Jerome ist Stoffgrundlage der humorvoll-bewegten Abenteuer dreier kalauernder "Junggesellen". Eine zugkräftige Komikerbesetzung interpretiert die vor pittoresker Rheinkulisse angesiedelte witzig-fröhliche Geschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Walter Giller (Jerome (Jo) Sommer) Heinz Erhardt (Georg Nolte) Hans-Joachim Kulenkampff (Harry Berg) Susanne Cramer (Betje Ackerboom) Ina Duscha (Grit Nolte) Loni Heuser (Carlotta Nolte) Josef Sieber (Kapitän Ackerboom) Originaltitel: Drei Mann in einem Boot Regie: Helmut Weiss Drehbuch: Wolf Neumeister Kamera: Sepp Ketterer Musik: Werner Müller Altersempfehlung: ab 6