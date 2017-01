Sky 1 03:40 bis 04:40 Dokusoap The Real L Word Heul doch USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mikey ist unmittelbar vor der Fashion Week das reinste Nervenbündel. Nikki und Jill richten ihr erstes Pessach-Fest als Paar aus. Whitney hat ein wichtiges Paintball-Spiel und Tracy geht zu einer Wahrsagerin. - In dieser Doku-Soap dreht sich alles um eine Gruppe lesbischer Frauen aus Los Angeles, die hart für ihren beruflichen und privaten Erfolg arbeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stamie Karakasidis (Stamie Karakasidi) Whitney Mixter (Herself) Alyssa Morgan (Herself) Tracy Ryerson (Herself) Originaltitel: The Real L Word: Los Angeles Drehbuch: Ilene Chaiken Musik: Raney Shockne Altersempfehlung: ab 12