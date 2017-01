Sky 1 00:15 bis 01:00 Actionserie Shooter Sperrfeuer USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Auf einer Waffenmesse stößt Bob Lee Swagger (Ryan Phillippe) auf eine Spur zum wahren Schützen. Jim erfährt, dass Bob Lee noch am Leben ist und will mit dieser Information zum FBI gehen. Der Schütze macht sich unterdessen bereit, Swagger in eine Falle zu locken. - Ryan Phillippe in einer treffsicheren Thrillerserie von den "Ballers"-Produzenten, nach Stephen Hunters Bestseller "Im Fadenkreuz der Angst". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Phillippe (Bob Lee Swagger) Omar Epps (Isaac Johnson) Cynthia Addai-Robinson (Nadine Memphis) Shantel VanSanten (Julie Swagger) Tom Sizemore (Hugh Meachum) Originaltitel: Shooter Regie: Christoph Schrewe Drehbuch: Stephen Hunter, John Hlavin, Tim Talbott Altersempfehlung: ab 16