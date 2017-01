Sky 1 14:05 bis 14:30 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein bester Einfall USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken J.D. und Turk freuen sich auf ihre Steak-Nacht - ein Abend, den sie einmal pro Jahr zusammen im Steak-Restaurant verbringen. Kurz vor Feierabend sehen sie noch einmal nach ihrem Patienten George, der die Nacht voraussichtlich nicht überleben wird. Als sie feststellen, dass er ganz allein ist, lassen sie ihre Steak-Nacht kurzerhand sausen und leisten ihm Gesellschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Neil Flynn (The Janitor) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Nurse Carla Espinosa) Originaltitel: Scrubs Regie: Bill Lawrence Drehbuch: Bill Lawrence, Aseem Batra Kamera: Andrew Rawson Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 12