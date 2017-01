KI.KA 15:50 bis 16:40 Trickserie Wendy Erwischt! / Sina im Rampenlicht GB, D, F 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Erwischt!: In zwei Wochen ist ein wichtiger Wettkampf auf dem Wendy unbedingt dabei sein will. Doch als Wendy eine schlechte Note im Mathetest nach Hause bringt, sind ihre Eltern entsetzt. Sie machen ihr zur Auflage, dass sie nur mitreiten darf, wenn sie im nächsten Mathetest eine gute Note schreibt. Christian bietet sich an, ihr zu helfen und überraschenderweise haben die beiden sehr viel Spaß beim Lernen. Obwohl der nächste Test ganz gut läuft, schreibt Wendy bei einer Aufgabe von Christian ab. Ihre Freude über die Eins im Test wird etwas getrübt, als Jerry sie aufs Schummeln anspricht. Es ist ihr unangenehm und sie weiß selbst nicht, wieso sie das gemacht hat. Als noch weitere Situationen kommen, in denen andere nicht aufrichtig handeln, macht sich Wendy immer mehr Gedanken über Ehrlichkeit und ihren Wert. Schließlich trifft sie eine bedeutungsvolle Entscheidung. Sina im Rampenlicht: Sina hat es auf die Liste der besten Nachwuchsreiterinnen geschafft und soll zusammen mit ihrer großen Schwester Wendy ein Interview geben: "Die erfolgreichen Thosteeg-Schwestern". Doch die Reporterin kommt zu früh zum Termin und da Sina ihre Schwester nicht erreichen kann, machen sie das Interview mit Fotoshooting ohne Wendy. Das missfällt Wendy. Und als Sina auch noch ohne eine Erlaubnis von Wendy, deren Pferd Penny für einen Ausritt bereit macht, ist das Verhältnis der beiden Schwestern angespannt. Sinas Versuche aus dem Schatten der großen Schwester zu treten, wecken in Wendy Eifersucht ein Gefühl, dass sie bisher nicht kannte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wendy Regie: Alan Simpson Drehbuch: Karen Moonah