Sky Krimi 00:35 bis 01:25 Krimiserie SOKO Leipzig Folge: 299 Hallo Sexy! D 2016 Stereo 16:9 HDTV Eine junge Ehefrau und Mutter trifft sich per Dating-App zu erotischen Abenteuern mit fremden Männern. Als sie stirbt, ermittelt Ina Zimmermann undercover. Tatsächlich stößt sie auf die drei Sex-Partner der Toten. Jeder von ihnen hätte ein Motiv. Um den Fall aufzuklären, ermittelt das Team in alle Richtungen. Tom versucht inzwischen Jan von seinem Liebeskummer abzulenken und meldet ihn unter falschen Namen in eben jenem Dating-Portal an. Jan kann kaum fassen, wessen Gesicht ihm da beim ersten Treffen entgegenlächelt. Schauspieler: Andreas Schmidt-Schaller (Hajo Trautzschke) Marco Girnth (Jan Maybach) Melanie Marschke (Ina Zimmermann) Steffen Schroeder (Tom Kowalski) Knut Berger (Bertram Schöffel) Andreas Hofer ("Mister Grey") Theresa Scholze (Lea Brixner) Originaltitel: SOKO Leipzig Regie: Oren Schmuckler Drehbuch: Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann, Roland Heep Kamera: Constantin Kesting Musik: George Kochbeck