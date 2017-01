Sky Krimi 20:15 bis 21:50 Krimi Kommissarin Lucas: Lovergirl D 2013 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Claudia Benner wendet sich an die Polizei, eine junge Frau benötigt dringend Hilfe. Die Kommissare Boris Noethen (Michael Roll) und Ellen Lucas (Ulrike Kriener) fahren zu einem Wohnwagen am Stadtrand, in dem Claudia Benner offensichtlich der Prostitution nachgeht. Sie kommen zu spät: Claudia wurde erstochen, die hilfesuchenden Frau ist spurlos verschwunden. Plötzlich taucht das BKA am Tatort auf. Kommissarin Lucas ahnt, dass sie es mit einem Fall von illegalem Frauenhandel zu tun hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrike Kriener (Ellen Lucas) Michael Roll (Boris Noethen) Alexander Lutz (Martin Schiff) Anna Brüggemann (Alex Eggert) Lasse Myhr (Tom Brauer) Anke Engelke (Rike) Tilo Prückner (Max) Originaltitel: Kommissarin Lucas Regie: Stefan Kornatz Drehbuch: Martina Mouchot Kamera: Martin Farkas Musik: Stefan Will Altersempfehlung: ab 12