Sky Nostalgie 01:55 bis 03:40 Filme Stadt ohne Mitleid USA, D, CH 1961 Nach einem Roman von Manfred GregorNach einem Roman von Manfred Gregor SW 20 40 60 80 100 Merken In einer bayerischen Kleinstadt wird die 16-jährige Karin (Christine Kaufmann) von US-Soldaten vergewaltigt. Um ein Todesurteil zu verhindern, versucht der Verteidiger (Kirk Douglas) dem Mädchen im Prozess eine Mitschuld anzulasten. Kurz darauf begeht die Gepeinigte Selbstmord. - Packendes Justizdrama, größtenteils in Forchheim gedreht. Gene Pitneys Titelsong avancierte seinerzeit zum Hit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kirk Douglas (Steve C. Garrett) Christine Kaufmann (Karin Steinhof) E.G. Marshall (Colonel Pakenham) Robert Blake (Jim Larkin) Richard Jaeckel (Birdwell "Birdie" Scott) Frank Sutton (Chuck Snyder) Mal Sondock (Joey Haines) Originaltitel: Town Without Pity Regie: Gottfried Reinhardt Drehbuch: George Hurdalek, Jan Lustig, Silvia Reinhardt Kamera: Kurt Hasse Musik: Dimitri Tiomkin