Sky Nostalgie 14:15 bis 15:40 Komödie Drillinge an Bord D 1959 SW 20 40 60 80 100 Merken Das Mitglied eines Drillingsgespanns im besten Mannesalter hat bei einem Schlagerwettbewerb den ersten Preis gewonnen - eine Schifffahrt. Da keiner der Brüder zurückstehen will, schmuggelt sich das Trio listig in eine Einzelkabine, stiftet umschichtig Verwirrung - bei Besatzung wie Passagieren und verunsichert zudem eine mitreisende Gangsterbande. Der Gewinn eines Schlagerwettbewerbs - eine Seereise auf die Kanarischen Inseln - entzweit die sonst in Harmonie miteinander lebenden Drillinge Eduard, Otto und Heinz Bollmann (Heinz Erhardt). Das Lied mit dem Titel "Charming Boy" war ihre Gemeinschaftsproduktion: Eduard hatte die Musik komponiert, Otto den Text geschrieben, und Heinz schließlich hatte - ohne Wissen seiner Brüder - den Song beim Fernsehen eingereicht. Die Frage ist nur: Welcher der drei "Bollmänner" hat nun die Seereise gewonnen? Ihr Streit bleibt ohne Resultat. Auch ihre Versuche, die jeweils anderen beiden auszutricksen, erzielen nur das Ergebnis, dass sich am Ende alle drei auf dem Schiff wiederfinden, auf dem eigentlich nur einer von ihnen sein dürfte. Also geben sie sich als eine Person aus, was allerlei Verwirrung stiftet, denn wie muss einem Friseur zumute sein, wenn innerhalb einer halben Stunde derselbe Herr dreimal zum Rasieren erscheint? Dramatisch wird es jedoch erst richtig, als Detektiv Fred Larsen (Peter Carsten) und seine Assistentin Rita (Ann Smyrner), die an Bord eine Bande von Juwelendieben suchen, den Bollmann, dem sie gerade begegnen, für einen Gangsterboss halten, während die Diebe glauben, es handele sich um den Detektiv. So deuten die drei "Bollmänner" verschiedene Mordanschläge in ihrer Naivität als unglückliche Missgeschicke - bis ein Drillingsbruder den Gangstern im Tresorraum des Luxusdampfers gegenübersteht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heinz Erhardt (Eduard Bollmann / Otto Bollmann / Heinz Bollmann) Trude Herr (Lady Zocker) Peter Carsten (Fred Larsen) Ann Smyrner (Rita) Günther Pfitzmann (Mac) Paul Dahlke (Emilio) Ingrid van Bergen (Diana) Originaltitel: Drillinge an Bord Regie: Hans Müller Drehbuch: Gustav Kampendonk Kamera: Erich Claunick Musik: Heino Gaze Altersempfehlung: ab 6