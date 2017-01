Sky Nostalgie 09:45 bis 11:25 Abenteuerfilm Teufelsschlucht der wilden Wölfe I, F, D 1974 20 40 60 80 100 Merken Der alte Goldgräber Tarwater (Harry Carey Jr.) erfährt von einer versteckten Goldmine am Klondike. Mit seinem Wolfshund macht er sich auf den Weg dorthin. Der Bandit Beauty Smith (John Steiner) bekommt Wind von Tarwaters Plänen und beginnt eine gnadenlose Jagd. - Stimmungsvoller, gut besetzter Abenteuerfilm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Franco Nero (Jason Scott) Virna Lisi (Schwester Evangeline) John Steiner (Beauty Smith) Raimund Harmstorf (Kurt Jansen) Werner Pochath (Harvey) Hannelore Elsner (Jane) Renato De Carmine (Leclerc) Originaltitel: Challenge to White Fang Regie: Lucio Fulci Drehbuch: Lucio Fulci, Alberto Silvestri, Roberto Gianviti Kamera: Silvano Ippoliti, Joe D'Amato Musik: Carlo Rustichelli

