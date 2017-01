Sky Emotion 03:40 bis 05:35 Thriller Die Haut, in der ich wohne E 2011 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Nachdem seine Frau Opfer eines Brandes wurde, stellt Schönheitschirurg Robert Ledgard (Antonio Banderas) dubiose Experimente an, um eine weniger empfindliche Haut zu entwickeln. In seinem privaten Labor hält er dazu offenbar die schöne Vera (Elena Anaya) als Versuchskaninchen fest. Doch die ganze Wahrheit ist viel entsetzlicher - und untrennbar mit Roberts Vergangenheit verknüpft. - Virtuoses, verstörend bizarres Thrillerdrama von Meisterregisseur Pedro Almodóvar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Antonio Banderas (Robert Ledgard) Elena Anaya (Vera Cruz) Marisa Paredes (Marilia) Jan Cornet (Vicente) Roberto Álamo (Zeca) Eduard Fernández (Fulgencio) Blanca Suárez (Norma Ledgard) Originaltitel: La piel que habito Regie: Pedro Almodóvar Drehbuch: Pedro Almodóvar Kamera: José Luis Alcaine Musik: Alberto Iglesias Altersempfehlung: ab 16