Sky Emotion 22:20 bis 00:05 Actionfilm Casino Barcelona - Die Glückssträhne E 2012 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Als leidenschaftlicher Spieler und Tüftler arbeitet Gonzalo Pelayo (Lluis Homar) seit Jahren an einer Methode, um an den Roulette-Tischen zu reüssieren. Seine Bemühungen haben ihm allerdings Hausverbote in den Casinos eingebracht. Als er endlich ein todsicheres System gefunden hat, muss seine Großfamilie um Sohnemann Iván (Daniel Brühl) den Plan in die Tat umsetzen. Doch ganz so todsicher ist Pelayos System nicht! - Turbulente und actionreiche Krimikomödie aus Spanien mit Daniel Brühl. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Daniel Brühl (Iván Pelayo) Lluís Homar (Gonzalo Pelayo) Miguel Ángel Silvestre (Alfredo) Oriol Vila (Marcos) Vicente Romero (Balón) Hui Chi Chiu (Shui) Blanca Suárez (Ingrid) Originaltitel: The Pelayos Regie: Eduard Cortés Drehbuch: Eduard Cortés, Piti Español Kamera: David Omedes Musik: Micka Luna Altersempfehlung: ab 12