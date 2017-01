Seit zehn Jahren trauert Anna (Nicole Kidman) um ihren verstorbenen Gatten Sean. Trotzdem will sie eine neue Ehe wagen. Das Aufgebot ist schon bestellt, da taucht plötzlich ein kleiner Junge (Cameron Bright) auf und behauptet, er sei die Reinkarnation von Sean. Ungewollt gerät Anna in den Bann des mysteriösen Jungen. - Atmosphärisches Drama mit überraschendem Finale. Nicole Kidman brilliert erneut in einer herausfordernden Rolle. In Google-Kalender eintragen