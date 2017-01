Sky Cinema Hits 05:45 bis 07:25 Drama Das Mädchen mit dem Perlenohrring GB, F, LUX 2003 Nach dem Roman von Tracy Chevalier 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Delft, 1665: Die 17-jährige Griet (Scarlett Johansson) zieht als Magd bei Maler Johannes Vermeer (Colin Firth) ein. Der erkennt schnell ihr künstlerisches Talent und macht sie heimlich zu seiner Assistentin. Als Vermeers lüsterner Mäzen ein Auge auf Griet wirft und ein Porträt von ihr in Auftrag gibt, gerät sie in große Schwierigkeiten. - Visuell bestechende Romanverfilmung, die kunstvoll Fakt und Fiktion über die Entstehung von Vermeers mysteriösem Gemälde verwebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scarlett Johansson (Griet) Colin Firth (Johannes Vermeer) Tom Wilkinson (Pieter Van Ruijven) Judy Parfitt (Maria Thins) Cillian Murphy (Pieter) Essie Davis (Catharina Bolnes Vermeer) Joanna Scanlan (Tanneke) Originaltitel: Girl with a Pearl Earring Regie: Peter Webber Drehbuch: Olivia Hetreed Kamera: Eduardo Serra Musik: Alexandre Desplat Altersempfehlung: ab 6

