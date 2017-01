Classica 03:15 bis 04:55 Dokumentation Nico and the Navigators - Mahlermania D 2013 Stereo 16:9 Merken Irgendwo zwischen Improvisation und Perfektion umkreist Nicola Hümpel das Seelenleben des Komponisten. Getriebenheit und Größenwahn treffen auf Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies Gustav Mahler wird zum Spiegel des modernen Menschen. Nicos "Ganzkörper-Poeten" zeigen Mahler nicht länger als unnahbares Genie, sondern als beinah Vertrauten, dessen Sorgen, Sehnsüchte, Ängste und Freuden auch im 21. Jahrhundert noch die unseren sein könnten. Im Zentrum: Der Konflikt zwischen Gustav und seiner jüngeren, ihm blind ergebenen, dann sich in Affären verstrickenden Gemahlin Alma. Unterstützung bekommen die Navigators von der Deutschen Oper Berlin. Neben neuen Arrangements unterschiedlicher Lieder, wie "Des Knaben Wunderhorn", "Lieder eines fahrenden Gesellen" und neuen Arrangements seines sinfonischen Schaffens, stellt die Oper auch die Spielstätte, die "Tischlerei" der Deutschen Oper Berlin, zur Verfügung. Außerdem gesellen sich die Ensemble-MitgliederKatarina Bradic und Simon Pauly, sowie der Dirigent Simon Gnann und Orchestermitglieder zu der Truppe aus der freien Szene. Die Dokumentation begleitet das Projekt von den ersten Proben bis zum Höhepunkt der Aufführung. So gibt sie einen Eindruck von der harten Arbeit der Improvisation, zeigt Höhen und Tiefen der Zusammenarbeit und wie es sich für Opernsänger anfühlt, acht Stunden bei den Proben dabei sein zu müssen. Mit diesem Projekt setzt die Deutsche Oper Berlin ihr Engagement fort, junge Talente zu entdecken, mit ungewöhnlichen Formen zwischen Klassik und freier Szene zu experimentieren, und so ein neues Publikum anzulocken. "Mahlermania" ist die erste Produktion in der umgebauten ehemaligen Tischlerei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mahlermania: Nico and the Navigators Regie: Susanna Böhm Drehbuch: Katarina Bradic, Simon Pauly Musik: Gustav Mahler