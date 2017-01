Classica 22:10 bis 00:25 Oper Verdi, La Traviata I 2007 Stereo 16:9 Merken Aus dem Teatro Regio di Parma: "La Traviata" von Giuseppe Verdi (1813-1901). Musikalische Leitung: Yuri Temirkanov - Inszenierung: Karl-Ernst und Ursel Herrmann. In den Hauptpartien Svetla Vassileva (Violetta Valéry), Massimo Giordano (Alfredo Germont), Vladimir Stoyanov (Giorgio Germont). Ein herausragendes Sängerensemble unter der Leitung des russischen Dirigenten Yuri Temirkanov und die aufwendig ausgestatte, sorgfältig detaillierte Inszenierung zeigen, was "La Traviata", die zu den beliebtesten Opern der Welt zählt, alles zu bieten hat - ein Meisterwerk. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Svetla Vassileva (Violetta Valéry) Massimo Giordano (Alfredo Germont) Vladimir Stoyano (Giorgio Germont) Originaltitel: Verdi: La Traviata Drehbuch: Francesco Maria Piave Musik: Giuseppe Verdi