Liszt-Gala mit Daniel Barenboim und Pierre Boulez D 2011 Stereo 16:9

Beim Klavier-Festival Ruhr gaben Daniel Barenboim, Pierre Boulez und die Staatskapelle Berlin in der Philharmonie Essen ein Konzert mit den beiden Klavierkonzerten von Franz Liszt und zwei Orchesterstücken von Liszts Schwiegersohn Richard Wagner: Eine Faust-Ouvertüre - Klavierkonzert Nr. 2 A-Dur - Siegfried-Idyll - Klavierkonzert Nr. 1 Es-Dur. "Die Musik - ein Fest!" (Westfälischer Anzeiger). "Große Freude an der Musik. Die hat sich auf das Publikum übertragen, wie der lang anhaltende Applaus und die vielen Bravo-Rufe verraten" (klassik.com).

Gäste: Daniel Barenboim (Klavier)
Originaltitel: Liszt-Gala mit Daniel Barenboim und Pierre Boulez
Musik: Franz Liszt, Richard Wagner